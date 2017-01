POL-WOB: Helmstedt: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Firmenfahrzeug - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Wallplatz 14./15.01.17

In der Nacht zum Sonntag wurde in Helmstedt ein Kleintransporter aufgebrochen. Die unbekannten Täter hatten es in dem Firmenfahrzeug auf Werkzeug abgesehen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Den Ermittlungen nach wurde eine Tür des Fahrzeugs gewaltsam aufgebrochen. Über Nacht habe das Fahrzeug auf einem Firmen-Parkplatz am Wallplatz gestanden, so ein Beamter. Die Tat habe sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ereignet. Zeugen des Pkw-Aufbruchs wenden sich bitte an die Polizei Helmstedt unter der Rufnummer 05351-5210.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell