POL-WOB: Sülfeld: Polizei sucht Zeugen zu Wohnhauseinbruch

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Sülfeld, Hesterwiesen 15.01.17, 12.00 - 20.00 Uhr

Vermutlich nutzten am späten Sonntagnachmittag in Sülfeld unbekannte Einbrecher die immer frühe Dämmerung für ihre Zwecke aus. Zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr brachen die Täter in der Straße Hesterwiesen ein Einfamilienhaus auf und ließen Schmuck von noch unbekanntem Wert mitgehen. Den Ermittlungen zufolge wurde die Terrassentür des Hauses gewaltsam aufgebrochen. Bislang liegen keine Hinweise auf die Einbrecher vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Fallersleben unter Telefon 05362-967000 in Verbindung.

