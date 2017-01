POL-WOB: Zwei Trunkenheitsfahrten in der Nacht von Freitag auf Samstag

Wolfsburg (ots) - Am 14.01.2017 gegen 01:20 wurde ein 26-jähriger Audi Q 3 Fahrer aus dem Landkreis Helmstedt im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Schillerstraße überprüft. Beim Fahrer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt; ein Alcotest ergab 1;42 %o; es folgten Blutprobe und Führerscheinsicherstellung. Ein 37-jähriger Wolfsburger befuhr gegen 02:46 h die Laagbergstraße in Rtg. Lessingstraße. Er hielt mit seinem Pkw Seat an der LZA infolge Rotlicht. Trotz Rotlicht fuhr er dann plötzlich los. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Fahrer eine Atemalkholkonzentration von 1,16 %o festgestellt; auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sicher gestellt. Bereits am Freitag dem 13.01.2017 gegen 14:54 h wurde ein 27-jähriger Golffahrer aus dem Landkreis Helmstedt auf der Siemenststraße überprüft. Er hatte keinen Führeschein und führte das Fahrzeug unter Drogeneinfluß. Ihm wurde eine Blutprobe entnomen, die Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell