POL-WOB: Dreizehnjähriger bei Unfall leichtverletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kleiststraße 12.01.17, 18.30 Uhr

Am frühen Donnerstagabend wurde in der Innenstadt ein dreizehn Jahre alter Schüler bei einem Verkehrsunfall zum Glück nur leichtverletzt. Der junge Wolfsburger wurde um 18.30 Uhr beim Überqueren der Fahrbahn der Kleiststraße von einem herannahenden 25-jährigen Audi-Fahrer aus Wolfsburg erfasst. Rettungssanitäter brachten den leichtverletzten ins Klinikum.

Den Ermittlungen nach kam der Dreizehnjährige aus der August-Horch-Passage und wollte die Straße überqueren, um seinen Bus zu erreichen. Hierbei sei er gerannt und habe nicht auf die Fahrzeuge geachtet. Der 25-Jährige war in Richtung Schillerstraße unterwegs, als es zum Unfall kam. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von 450 Euro.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell