POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu aufgebrochenem Pkw

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring 12.01.17, 15.20 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Innenstadt aus einem VW Polo ein Autoradio im Wert von 300 Euro. Die Tat wurde am Donnerstagnachmittag entdeckt. Die Täter hatten zunächst eine Seitenscheibe des Pkw zerstört und danach das Radio samt den Kabeln aus der Vorrichtung herausgerissen. Bislang ließ sich nicht genau der Tatzeitraum ermitteln. Das Fahrzeug habe seit längerem auf dem Parkplatz am Freibad am Berliner Ring gestanden, so ein Beamter. Die Polizeiwache nimmt Hinweise zu dem aufgebrochenen Pkw unter Telefon 05361-46460 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell