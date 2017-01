POL-WOB: Unbekannte bauten Nebelscheinwerfer ab - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Eisenacher Straße 10.-12.01.17

Am Donnerstagvormittag entdeckte eine 55 Jahre alte Besitzerin eines Volkswagen CC, dass unbekannte Täter im Stadtteil Westhagen an ihrem Fahrzeug zuvor die Nebelscheinwerfer abmontiert hatten. Die Tat habe sich vermutlich nach Dienstagabend ereignet, so die 55-Jährige. Es entstand ein Schaden von 350 Euro. In der Tatzeit habe ihr Pkw auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße gestanden. Zeugen des Geschehens wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell