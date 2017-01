POL-WOB: Polizei Fallersleben sucht Zeugen zu Körperverletzung

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Fallersleben, Wolfsburger Landstraße Ecke Lange Stücke 08.01.2017, 03.00 Uhr

Die Polizei Fallersleben sucht Zeugen zu einer Schlägerei in der Nacht zum Sonntag in Fallersleben. Den Ermittlungen nach wurden zwei 16-jährige Jugendliche aus Wolfsburg durch unbekannte Täter leicht verletzt. Nach Angaben der beiden Opfer habe es auf einem Firmengelände an der Straße Lange Stücke eine große Party gegeben, in deren Verlauf es zu einer Auseinandersetzung mit einer zehnköpfigen Besuchergruppe gekommen sei. Sie seien ohne Grund angegriffen worden, als beide Jugendliche zusammen mit drei weiteren Freunden gegen 03.00 Uhr die Veranstaltung verlassen wollten. Beide bekamen Schläge und Tritte ab, so ein Beamter. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05362-967000.

