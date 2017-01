POL-WOB: Königslutter: Pkw-Aufbrecher hatten es auf Werkzeuge abgesehen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Ochsendorf, Steimker Straße, Alte Dorfstraße Lauingen, Am Beek 10./11.01.17

In der Nacht zum Mittwoch wurden in Ochsendorf und Lauingen bei Königslutter insgesamt vier Firmen-Kleintransporter aufgebrochen. Die unbekannten Täter hatten es jeweils auf hochwertige Werkzeuge abgesehen. Insgesamt entstand ein Schaden von über 7.000 Euro. In allen Fällen wurden Türen der Transporter gewaltsam aufgebrochen. Im Einzelnen ereigneten sich die Vorfälle in Steimker Straße und der Alten Dorfstraße in Ochsendorf und in der Straße Am Beek in Lauingen. Zeugen der Aufbrüche wenden sich bitte an die Polizei Königslutter unter Telefon 05353-941050.

