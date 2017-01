POL-WOB: Flechtorf: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Flechtorf, Gerhart-Hauptmann-Straße 11.01.17, 19.20 Uhr

Am frühen Mittwochabend ereignete sich in Flechtorf ein Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem unbekannte Täter Schmuck erbeuteten. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Den Ermittlungen zufolge brachen die Einbrecher gewaltsam die Tür zu dem Wintergarten des Wohnhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße gewaltsam auf. Danach wurde offenbar gezielt nach Bargeld oder Wertsachen gesucht. Der Tatzeitraum erstreckt sich lediglich auf 25 Minuten zwischen 19.20 Uhr und 19.45 Uhr. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des Einbruchs setzen sich bitte mit der Polizei in Lehre unter Telefon 05308-406990 in Verbindung.

