POL-WOB: Helmstedt: Gartenlaube brannte nieder

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Magdeburger Tor 12.01.2017, 07.20 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache brannte am Morgen in einem Helmstedter Kleingartenverein eine Gartenlaube vollständig nieder. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro, da auch eine angrenzende Laube Feuer fing.

Ein Passant hatte um 07.20 Uhr in der Straße Magdeburger Tor das Feuer bemerkt. Die Feuerwehr Helmstedt war schnell zur Stelle und brachte die Flammen schließlich unter Kontrolle. Die Polizei Helmstedt hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell