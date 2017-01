POL-WOB: Fahrzeugdiebe entwenden Audi TT aus Parkhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Fallersleben, VW Parkhaus Kreisstraße 114 09.01.17, 07.00-18.40 Uhr

Im Laufe des Montags wurde in einem VW Parkhaus an der Kreisstraße 114 ein Audi TT einer 39 Jahre alten Berlinerin entwendet. Der vierzehn Jahre alte schwarz lackierte TT Roadster habe noch einen Wert von 8.000 Euro, so die Besitzerin. Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Diebstahl des Fahrzeugs, das auch mit einem Faltdach in Wagenfarbe ausgestattet ist, zwischen 07.00 Uhr und 18.40 Uhr ereignete. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Fallersleben unter Telefon 05362-967000 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell