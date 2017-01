POL-WOB: Lehre: Fahrzeugreifen zerstochen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Lehre, Kreisstraße 58 im Bereich Forst Kampstüh 09.01.2017, 15.30-16.10 Uhr

Die Polizei Lehre sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw am Montagnachmittag. Unbekannte Täter zerstachen zwischen 15.30 Uhr und 16.10 Uhr zwei Reifen an dem Renault einer 34 Jahre alten Fahrerin aus Lehre. Die 34-Jährige hatte ihr Fahrzeug auf einem Waldweg an der Kreisstraße 58 zwischen Lehre und Boimstorf im Bereich Forst Kampstüh abgestellt. Die Unbekannten hatten die beiden rechten Reifen des Pkw zerstört, es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05308-406990.

