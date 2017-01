POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu Wohnungseinbruch in Fallersleben

Wolfsburg (ots) - Fallersleben, Walter-Kollo-Straße 08.01.17, 18.15-20.50 Uhr

Mehrere Schmuckstücke erbeuteten am frühen Sonntagabend unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in Fallersleben. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest, so ein Beamter. Den Ermittlungen zufolge erklommen die Einbrecher wurde zunächst den Balkon und öffneten danach die Balkontür brachial. Anschließend wurden die Räume offensichtlich gezielt nach Bargeld oder Wertgegenstände durchsucht. Die Tat habe sich zwischen 18.15 Uhr und 20.50 Uhr ereignet, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Zeugen des Einbruchs in dem Mehrfamilienhaus in der Walter-Kollo-Straße wenden sich bitte an die Polizei Fallersleben unter der Rufnummer 05362-967000.

