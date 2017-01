POL-WOB: Einbruch in Fachgeschäft - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Vorsfelde, An der Meine 09.01.16, 00.25 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Fachgeschäft für Tiernahrung im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde in der Nacht zum Montag flüchten die Täter ohne Beute. Die ersten Beamten traf nur wenige Minuten nach Alarmauslösung am Tatort in der Straße An der Meine ein und sahen noch einen mutmaßlichen Täter zu Fuß flüchten. Eine sofortige Fahndung verlief im Anschluss jedoch ohne Erfolg.

Den Ermittlungen nach ereignete sich die Tat um 00.25 Uhr. Es zeigte sich, dass die Täter über das Dach in den Markt Fressnapf eingestiegen waren. Ein etwa 175 cm großer Unbekannter wurde beobachtet, wie er das Gelände fluchtartig in Richtung Feuerwachen-Kreuzung verließ, um vermutlich in die Helmstedter Straße in Richtung Mittellandkanal zu rennen. Der Gesuchte war schlank und dunkel gekleidet, so ein Beamter. Es ist durchaus möglich, dass es mehrere Täter gab. Zeugen des nächtlichen Einbruchs setzen sich bitte mit der Polizei in Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 in Verbindung.

