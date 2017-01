POL-WOB: Versuchter Einbruch in Autohaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Poststraße 07.01.2017, 22.25 Uhr

Ein Unbekannter versuchte am Samstagabend in die Räume einer Autofirma in der Poststraße einzubrechen. Es war gegen 22.25 Uhr als ein aufmerksamer Zeuge ein lautes Klirren vernahm und anschließend die zerstörte Eingangstür bemerkte. Die sofort alarmierte Polizei war wenige Minuten später am Ort und nahm den Sachverhalt auf. Demnach hatte der Unbekannte mit einem Schrottteil die Scheibe der Eingangstür zerstört. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte. Die Polizei hofft darauf, dass es weitere Zeugen gibt, die möglicherweise den Täter beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Fluchtrichtung geben können. Zuständig ist die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

