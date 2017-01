POL-WOB: Einbruch in Gaststätte - Täter brechen Geldspielautomaten auf

Wolfsburg (ots) - Jerxheim, Bahnhofstraße 05.01.2017, 22.30 Uhr - 06.01.2017, 10.00 Uhr

Unbekannte sind in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zum Freitag zwischen Donnerstagabend 22.30 Uhr und Freitagmorgen 10.00 Uhr. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten hier gewaltsam ein Fenster um in die Lokalität zu gelangen. Anschließend öffneten sie mit brachialer Gewalt drei Geldspielautomaten und versuchten sich an einem Zigarettenautomat. Wieviel Geld sie hierbei erbeuteten und wie hoch der Gesamtschaden ist, steht zurzeit noch nicht fest und das werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizei in Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0.

