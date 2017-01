POL-WOB: Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Einfamilienhaus in Lehre Essehof, Im Wörthen 6

Helmstedt (ots) - Am 07.01.17, geg. 22.17 Uhr, kam es in der Dachgeschosswohnung eines Einfamilienhauses zu einem Brand in einer Küche. Der 54-jährige Bewohner hatte auf der Herdplatte einen Topf mit Fett erhitzt, um sich sein Essen zu zubereiten. In der Zwischenzeit hatte er sich auf das Sofa gelegt und war eingeschlafen. Als er erwachte und die Küche aufsuchte, stand der Topf in Flammen. Beim Wegziehen des Topfes vom Herd geriet die Dunstabzugshaube in Brand. Das Feuer breitete sich in der Küche aus. Der Bewohner konnte die Wohnung verlassen. Auch seine Eltern, die im Erdgeschoss wohnhaft sind. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Durch den Brand wurde der Dachstuhl und das Mauerwerk stark beschädigt.

Feuerwehren Wendhausen, Essehof und Lehre mit 75 Einsatzkräften vor Ort Einsatzende: 08.01.17, 00:49 Uhr

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell