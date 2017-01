POL-WOB: Erneuter Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtgebiet Wolfsburg Wolfsburg, Hohe Eichen 07.01.2017, 16.30 Uhr - 20.45 Uhr

Wolfsburg (ots) - Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ortseil Steimker Berg kam es am Samstag, in der Zeit von 16.30 Uhr - 20.45 Uhr, in der Straße Hohe Eichen. Ersten Ermittlungen zufolge nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Hausbesitzer. Zugang zu dem Objekt wurde sich durch das Aufhebeln eines Kellerfenster verschafft. Danach wurde das Haus nach Wertgegenstände abgesucht. Der Hauseigentümer konnte als Diebesgut gegenüber der Polizei ein Mobiltelefon und zwei Softairwaffen angeben. In diesem Zusammenhang wird nochmals seitens der Polizei darauf hingewiesen, dass eine komplette Absicherung des Hauses gegen Einbrüche mit geeigneten Sicherungssythemen stattfinden sollte. Eine Beratungstermin der Hauseigentümer zu geeigneten Sicherungsmaßnahmen und Verhaltensweisen kann telefonisch mit einem Sicherheitsberater der Polizei erfolgen. Hinweise zu dem oben angegebenen Einbruch erbittet die Polizei Wolfsburg unter 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell