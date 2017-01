POL-WOB: Diebstahl eines Geldautomaten aus der City Galerie in Wolfsburg Wolfsburg, Porschestraße 08.01.2017, 03.05 Uhr

Wolfsburg (ots) - Bei der Polizei in Wolfsburg meldete sich ein Anwohner in den frühen Morgenstunden und beschwerte sich über laute Geräusche in der City Galerie. Der unmittelbar nach der Meldung eintreffenden Funkwagenbesatzung bot sich ein Bild der Verwüstung. An dem Seiteneingang der City Galerie konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass eine der Seitentüren komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Einer der beiden in dem Vorraum befindlichen Geldautomaten war herausgerissen worden und befand sich nicht mehr am eigentlichen Ort. Auf Grund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug rückwärts durch die geschlossenen Türen in den Eingangsbereich gefahren wurde. Danach wurden vermutlich Stahlseile an einem Geldautomaten befestigt und dieser aus seiner Verankerung gerissen. Nach Verladung des Geldautomaten auf das mitgebrachte Fahrzeug konnten die Täter, trotz sofort eingeleiteter, umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei, unerkannt entkommen. Es ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muß. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem verwendeten Fahrzeug um einen weißen Transporter gehandelt haben. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Der Seiteneingang der City Galerie wurde durch eine Fachfirma gesichert. Die Polizei Wolfsburg bittet, dass sich Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, unter der Telefonnummer 05361/46460 melden.

