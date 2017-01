POL-WOB: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis zeigt gefälschten polnischen Führerschein vor

Helmstedt (ots) - Am Samstag, 07.01.2017, 11:05 Uhr, wurde im Rahmen einer mobilen Alkohol- und Drogenkontrolle in Helmstedt, ein 33-jähriger Helmstedter mit seinem VW Golf kontrolliert. Er händigte den eingesetzten Beamten einen polnischen Führerschein aus und gab an, dass er mal in Polen gewohnt habe. Bei genauer Betrachtung dieses Dokuments fiel jedoch auf, dass es sich um einen Totalfälschung handelt. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der Autofahrer nicht mehr im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis ist, da diese ihm, nach eigenen Angaben aufgrund von Trunkenheit am Steuer, vor Jahren bereits entzogen worden ist. Eine polnische Fahrerlaubnis konnte er ebenfalls nicht nachweisen und machte dazu auch keine weiteren Angaben. Ein durchgeführter Alkohol- und Drogentest verlief negativ.

Der Helmstedter wird sich nun wegen der Urkundenfäschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell