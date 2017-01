POL-WOB: Frau mit 3,05 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Fallersleben, Altmarkring 05.01.2017, 21.19 Uhr

Mit sage und schreibe 3,05 Promille war eine 49 Jahre alte Wolfsburgerin am Donnerstagabend in Fallersleben unterwegs. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 21.19 Uhr bemerkt, wie die 49-Jährige an einer Tankstelle in der Straße Viehtrift in ihr Auto stieg und davonfuhr. Die Zeugin alarmierte umgehend die Polizei, die die Frau im Altmarkring fahrend antraf und stoppen konnte. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführerin fiel den Beamten sofort der starke Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau auf. Ebenfalls zeigte sie während der Kontrolle starke Ausfallerscheinungen. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 3,05 Promille. Die Frau durfte ihren Wagen stehenlassen und wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihr durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe abgenommen wurde. Den Führerschein wird die 49 Jährige erst einmal nicht mehr benötigen, denn den wird sie abgeben und zu Fuß gehen müssen.

