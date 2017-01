POL-WOB: Zerstörung an Weihnachtsbaum und Kugelahorn - Polizei bittet um Hinweise

Wolfsburg (ots) - Süpplingen, Breite Straße 02.01.2017, 21.00 Uhr - 04.01.2017, 12.00 Uhr

In reiner Zerstörungswut hat ein Unbekannter sich an einem Weihnachtsbaum und zwei daneben befindlichen Kugelahornbäumen vergangen. Die Bäume stehen unmittelbar an der Kirche in der Breite Straße. Der Unbekannte zerstörte zwischen Montagabend 21.00 Uhr und Mittwochmittag 12.00 Uhr die Lichterkette am dortigen Weihnachtsbaum und riss mehrere Äste an den daneben stehenden Ahornbäumen ab. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, sie dürfte sich jedoch im Bereich ab 500 Euro bewegen. Hinweise zu dem Vandalismus nimmt die Polizeistation in Süpplingen unter der Rufnummer 05355/91091-0 entgegen.

