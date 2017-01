POL-WOB: Weihnachtsbaum hinter Fahrzeug gebunden - Polizei stoppt kurioses Gespann

Wolfsburg (ots) - Lehre, Berliner Straße 03.01.2017, 10.05 Uhr

Einen ungewöhnlichen Abtransport seines Weihnachtsbaumes wählte ein 66 Jahre alter Mann aus Lehre. Er band seinen ausgedienten etwa 120 cm großen Weihnachtsbaum mittels Abschleppseil hinter seinen Hyundai und zog ihn am Dienstagmorgen über die Eitelbrotstraße, Berliner Straße in Richtung Flechtorf. Sein Ziel war, den Baum an der Sammelstelle an der Börnekenhalle abzugeben. Eine Streifenbesatzung der Polizei traute ihren Augen kaum, als der Mann ihnen gegen 10.05 Uhr auf der Eitelbrotstraße entgegenkam. Der Tannenbaum tänzelte hinter dem PKW und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Die Beamten wendeten, folgten dem Mann und konnten ihn auf der Berliner Straße in Höhe einer Schule stoppen. Der Herr musste seinen "Anhang" zwischendeponieren und ihn auf anderem Wege zur Sammelstelle bringen. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von 80 Euro und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei, da er seine Ladung nicht vorschriftsmäßig sicherte und dadurch den Straßenverkehr gefährdete.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell