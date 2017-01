POL-WOB: Fahrzeug Teileklau - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 03.01.2017, 21.20 Uhr - 04.01.2017, 05.50 Uhr

Nicht schlecht staunte ein 48 Jahre alter Mann aus Wolfsburg, als er am Mittwochmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam. Unbekannte hatten von seinem silber-farbenen VW Bus T5 die Nebelscheinwerfer und Lüftungsblenden aus dem Frontstoßfänger ausgebaut und entwendet. Der 48-Jährige hatte seinen VW Bus am Dienstagabend, gegen 21.20 Uhr auf dem VW Parkplatz Süd, in Höhe Tor 17, an der Heinrich-Nordhoff-Straße ordnungsgemäß abgestellt. Als er am Mittwochmorgen gegen 05.50 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam sah er die Bescherung. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

