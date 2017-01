POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Besitzer im Urlaub

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hasenwinkel 21.12.2016, 12.00 Uhr - 04.01.2017, 10.00 Uhr

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Straße Hasenwinkel einzubrechen. Dabei erstreckt sich der Tatzeitraum vom 21. Dezember 12.00 Uhr bis Mittwochmorgen (04.01.17) 10.00 Uhr. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen gelangten die Täter ungehindert auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier begaben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam eine Terrassentür. Anschließend betraten sie das Haus und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Was genau entwendet wurde und wie hoch der angerichtete Schaden ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Vielleicht haben im betreffenden Zeitraum Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt und können zur Tataufklärung beitragen. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

