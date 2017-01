POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten Schmuck und Tablett PC

Wolfsburg (ots) - Königslutter, OT Bornum, Am Dorfe 03.01.2017, 16.00 Uhr - 18.45 Uhr

Schmuck und ein Tablett PC erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Am Dorfe. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag 16.00 Uhr und Dienstagabend 18.45 Uhr. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, gelangten die Täter zuerst auf das Grundstück und begaben sich anschließend auf die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und begaben sich ins Innere des Hauses. Nun begannen sie sämtliche Räume zu betreten und nach lohnenswerter Beute zu durchsuchen. Dabei fielen ihnen Schmuck und der Tablett PC in die Hände. Anschließend verließen sie den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Wie hoch der entstandene Schaden ist werden sie Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder weitere Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Einbruch geben können. Zuständig ist das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell