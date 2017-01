POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kleiststraße / Schachtweg 02.01.2017, 21.40 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 35 Jahre alte Fußgängerin verletzt wurde. Es war am Montagabend als eine 35 Jahre alte Wolfsburgerin sich auf dem Fußweg an der Kleiststraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Lessingstraße bewegte. Gegen 21.40 Uhr, wollte sie in Höhe eines dortigen Matratzen-Fachgeschäftes die Straße Schachtweg in Richtung eines Lebensmitteldiscounters überqueren. Als die Lichtzeichenanlage für Fußgänger grünes Licht signalisierte, wollte sie die Fahrbahn betreten, als ein unbekannter PKW aus Richtung Hallenbad kommend, sich mit hoher Geschwindigkeit ihr näherte und ohne zu zögern nach rechts in die Kleiststraße abbog. Die 35-Jährige konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Dabei stürzte sie und zog sich Verletzungen am Oberkörper zu. Der unbekannte PKW Fahrer kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen, sondern setzte mit unverminderter Geschwindigkeit seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Die Frau begab sich anschließend ins Klinikum Wolfsburg, wo sie ärztlich behandelt wurde. Die Polizei hofft darauf, dass andere Passanten oder Autofahrer den Vorgang beobachtet haben und bittet Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

