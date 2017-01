POL-WOB: Fahrzeug kommt auf glatter Strecke von der Fahrbahn ab - 2 Schwerverletzte

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Wendschott, L 290 02.01.2017, 21.25 Uhr

Zwei schwerverletzte Personen und der wirtschaftliche Totalschaden eines Audi 80 sind die traurige Bilanz des zweiten schweren Verkehrsunfalls diesen Jahres. Am Montagabend gegen 21.25 Uhr befuhr ein 28 Jahre junger Mann aus dem Landkreis Gifhorn mit seinem Audi 80 die Landesstraße 290 von Wendschott nach Brechtorf. Neben ihm auf dem Beifahrersitz befindet sich eine 60 Jahre alte Frau ebenfalls aus dem Landkreis Gifhorn. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Straßenglätte kommt er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlägt sich und bleibt auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der 28 Jahre alter Fahrer und seine 60 Jahre alte Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg und die freiwilligen Feuerwehren aus Vorsfelde und Wendschott waren am Unfallort und befreiten die beiden Insassen. Anschließend wurden sie mit Rettungswagen in das Wolfsburger Klinikum gebracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die L 290 für gut 80 Minuten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell