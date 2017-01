POL-WOB: Ladendieb festgenommen - Verkäuferin verfolgte Täter

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Goethestraße 02.01.2017, 18.34 Uhr

Schlecht lief die Diebestour eines polizeilich bekannten Ladendiebs am Montagabend. Der 29 Jahre alte Mann war gegen 18.34 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße unterwegs, zog eine hochwertige Winterjacke über seine eigene Kleidung und verließ ohne zu bezahlen den Laden. Der Diebstahl wurde von einer Mitarbeiterin bemerkt, die die Verfolgung des Flüchtigen aufnahm. Mit Hilfe der bereits alarmierten Polizei konnte der Dieb unter einem Fahrzeug liegend, auf einem Parkplatz im Meckauer Weg angetroffen und festgenommen werden. Die gestohlene Jacke im Wert von 500 Euro hatte er noch bei sich. Bei der anschließenden Überprüfung des Festgenommen auf der Polizeiwache kam heraus, dass es sich um den 29 Jahre alten polizeilich bekannten Mann handelt, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bremen vorlag. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erklärte sich eine Bekannte des 29-Jährigen bereit, die geforderte Geldsumme des sogenannten alternativen Haftbefehls zu zahlen. Wenn dieses geschehen ist, wird der Haftbefehl außer Kraft gesetzt und der 29-Jährige kann nach Abschluss der weiteren Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

