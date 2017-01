POL-WOB: Einbruch in Tischlerei - Täter erbeuten Kleingeld

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Vorsfelde, Max-von-Laue-Weg 24.12.2016, 12.00 Uhr - 02.01.2017, 10.00 Uhr

In die Räume einer Tischlerei in der Straße Max-von-Laue-Weg brachen Unbekannte zwischen Heilig Abend 12.00 und Montagvormittag 10.00 Uhr ein. Die Täter erbeuteten eine geringe Menge an Bargeld und flüchteten unerkannt. Dabei verursachten sie allerdings einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen zerstörten die Täter ein Fenster und gelangten durch dieses in die Räume der Werkstatt. Hier nahmen sie eine Geldkassette mit einem geringen Kleingeldbetrag an sich und entkamen unerkannt. Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde unter der Rufnummer 05363/99229-0.

