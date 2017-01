POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus und Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Glockenbergstraße 02.01.2017, 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Helmstedt, Vorsfelder Straße 20.12.2016, 19.00 Uhr - 02.01.2017, 10.20 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es am Montagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Glockenbergstraße. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten in der genannten Zeit Unbekannte auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier begaben sie sich an die Gebäuderückseite und öffneten mit brachialer Gewalt eine Terrassentür. Anschließend gelangten sie ins Innere des Hauses, betraten verschiedene Räume und durchsuchten Schubladen und Schränke. Danach verließen sie den Tatort. Ob und was sie dabei erbeuteten kann zurzeit noch nicht gesagt werden.

Ebenso unbekannt ist die Beute, die bei einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Vorsfelder Straße von unbekannten Einbrechern gemacht wurde. Die Tat geschah zwischen Freitagabend 19.00 Uhr und Montagvormittag 10.20 Uhr. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses. Eine verschlossene Tür die ihnen den Weg versperrte, wurde kurzerhand mit brachialer Gewalt geöffnet. Die dahinter liegenden Kellerräume wurden anschließend nach sich lohnender Beute durchsucht. Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Hinweise an die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0.

