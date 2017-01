POL-WOB: Einbruch in Schützenverein - Täter flüchtig

Wolfsburg (ots) - Grafhorst, Danndorfer Straße 01.01.2017, 00.15 Uhr - 00.30 Uhr

Zu einem Einbruch in das Vereinsheim des örtlichen Schützenvereins kam es kurz nach dem Jahreswechsel. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen PKW, der gegen 00.15 Uhr auf das Gelände des Vereins an der Danndorfer Straße fuhr und etwa 15 Minuten später wieder davonfuhr. Bei der polizeilicher Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass Unbekannte gewaltsam die Eingangstür des Vereinsheims geöffnet haben. Anschließend gelangten sie in den Flur und wollten eine weitere Tür mit brachialer Gewalt öffnen. Dieses misslang den Tätern und sie ließen von ihrem Vorhaben ab und entkamen ohne Beute unerkannt. Allerdings verursachten sie einen Schaden von mindestens 1.500 Euro. Die Ermittler hoffen, dass es weitere Zeugen gibt, die verdächtige Personen oder das unbekannte Fahrzeug beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation Velpke, Rufnummer 05364/94707-0.

