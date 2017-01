POL-WOB: 17 Jährige überfallen - Verdächtiger festgenommen

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, 02.01.2017

Bereits am Dienstag den 27. Dezember vergangenen Jahres kam es im Bereich der Straße Helmstedter Tor zu einem Übergriff auf eine 17 Jahre junge Frau aus Schöningen. Die 17 Jährige war gegen 07.10 Uhr mit dem Bus nach Helmstedt gekommen und an der Endhaltestelle, am sogenannten Gummibahnhof, an der Straße Helmstedter Tor aus dem Bus gestiegen. Auf ihrem anschließenden Weg über die Klosterstraße wurde sie plötzlich von einem jungen Mann überfallen, der sie zu sexuellen Handlungen nötigen wollte. Die 17-Jährige rief geistesgegenwärtig um Hilfe, konnte sich losreißen, davonlaufen und die Polizei alarmieren. Eine erste sofortige Fahndung im Tatortbereich verlief ergebnislos. Im Laufe der nun folgenden Ermittlungen konnte, dank einer guten Täterbeschreibung des Opfers, ein 18 Jahre junger Mann aus dem Landkreis Helmstedt als dringend tatverdächtig ermittelt. werden. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen verdichtete sich der Tatverdacht gegen den 18-Jährigen und er wurde am Montagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Helmstedt vorgeführt, der gegen den jungen Mann Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell