POL-WOB: Scheiben beschädigt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg Goethestraße 31.12.2016, 21.00 Uhr - 22.45 Uhr

Eine unbekannte männliche Person hat am Silvesterabend zwischen 21.00 und 22.45 Uhr in der Goethestraße an insgesamt drei Eingangsbereichen von kombinierten Wohn- und Geschäftshäusern die Glasscheiben beschädigt. Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als sie die unbekannte Person beobachteten, wie sie mit einem Gegenstand gegen die Scheiben schlug. Dabei scheint der Täter zum Tatort zurückgekehrt zu sein, denn der erste Vorfall ereignete sich um 21.00 Uhr. Hier wurde der Unbekannte beobachtet, wie er gegen die Scheiben einer städtischen Einrichtung schlug und nach der Tat in Richtung Lessingstraße verschwand.

Der zweite Vorfall geschah gegen 22.45 Uhr. Hier alarmierte ein weiterer Zeuge die Polizei, als er einen Täter beobachtete, der versuchte die Scheiben an einem Reisebüro und einer Konsulat-Agentur zu zerstören und in Richtung Heinrich-Heine-Straße davonlief. In beiden Fällen war der Täter etwa 170 Zentimeter groß gewesen und hatte dunkle kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und Blue-Jeans.

Die Polizei hat die Sachbeschädigung aufgenommen und festgestellt, dass die Scheiben an den jeweiligen Eingangsbereichen starke Beschädigungen aufweisen. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, lässt sich derzeit nicht genau beziffern, er dürfte sich jedoch mindestens im vierstelligen Bereich bewegen.

Hinweise zu dem oder den Tätern oder den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell