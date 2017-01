POL-WOB: Briefkästen und Zigarettenautomaten gesprengt - Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Stadtmitte, Willy-Brandt-Platz 31.12.2016, 19.00 Uhr

Wolfsburg, OT Fallersleben, Kampstraße 01.01.2017, 00.00 Uhr - 12.45 Uhr

Wolfsburg, Laagberg, Mecklenburger Straße 02.01.2017, 03.34 Uhr

Immer wieder kommt es über die Tage des Jahreswechsels zu Sachbeschädigungen mittels Knallkörper. Oftmals finden dabei sogenannte Polenböller Verwendung, da diese eine außergewöhnliche Sprengkraft besitzen. Was die Täter allerdings als dummen Jungenstreich verstehen, ist in Wirklichkeit ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz in Verbindung mit einer Sachbeschädigung und kann oftmals verheerende Folgen haben. So verzeichnete die Wolfsburger Polizei von Silvester an bis einen Tag nach Neujahr insgesamt drei Fälle solcher Sachbeschädigungen an Briefkästen und Zigarettenautomaten.

So flog am Silvesterabend gegen 19.00 Uhr der Briefkasten vor einer Gesundheitskasse am Willy-Brandt-Platz in die Luft. Die Detonation war derart heftig, dass Teile des Kastens auf der gegen überliegende Straßenseite aufgefunden wurden. Darin befindliche Briefsendungen wurden zum Teil zerstört oder erheblich beschädigt.

Am Neujahrsmorgen sprengten Unbekannte zwischen 00.00 Uhr und 12.45 Uhr einen Briefkasten an einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus in der Kampstraße in Fallersleben. Hier wurde durch die Explosion ein in der Nähe geparkter VW Touran beschädigt.

Zu guter Letzt erwischte es am Montagmorgen, gegen 03.34 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Mecklenburger Straße. Dieser war in unmittelbarer Nähe einer dortigen Sparkasse durch unbekannte Täter in die Luft gejagt worden. Die Sprengkraft war so groß, dass der Automat stark deformiert wurde und die Täter unmittelbaren Zugriff auf das Innere des Zigarettenautomaten hatten. Ob sie Geld und bzw. oder Zigarettenschachtel erbeuteten ist zurzeit noch unklar. Die Polizei nahm den Vorgang auf und konnte Spuren im Schnee sichten, die in Richtung Sachsenring führten. Insgesamt dürfte sich der Schaden im vierstelligen Bereich belaufen. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen zu den Vorfällen bei der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 melden.

