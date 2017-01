POL-WOB: Raub auf Geschäftsinhaber - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Breslauer Straße 02.01.2017, 00.33 Uhr

Ein Raub auf den Inhaber eines Pizzageschäfts ereignete sich in der Montagnacht gegen 00.33 Uhr auf der Breslauer Straße. Nach Angaben des 31 Jahre alten männlichen Opfers, saß dieses mit einer Geldtasche in seinen PKW, als plötzlich und unerwartet die Fahrertür aufgerissen wurde. Eine unbekannte Person attackierte das völlig überraschte Opfer und entriss ihm die Geldtasche. In dieser befanden sich die Tageseinnahmen seines Geschäftes in unbekannter Höhe. Danach flüchtete der Täter in Richtung Grauhorststraße. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und zirka 180 cm groß gewesen sein. Bei der Tatausführung war der Täter maskiert, trug dunkle Kleidung und einen grau-blauen Schal. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder vorbeifahrende Autofahrer verdächtige Personen oder verdächtiges Treiben beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeidienststelle in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell