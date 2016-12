POL-WOB: Opel aufgebrochen - Sitze und Navi entwendet

Wolfsburg (ots) - Lehre, OT Flechtorf, Nikolaus-Otto-Straße 26.12.2016, 10.00 Uhr - 29.12.2016, 01.14 Uhr

Nicht schlecht staunte ein 32 Jahre alter Mann aus Wolfsburg, als er am frühen Donnerstagmorgen gegen 01.14 Uhr zu seinem Fahrzeug kam. Unbekannte hatten gewaltsam seinen Opel Vivaro geöffnet und sämtliche Sitze sowie das Navigationsgerät ausgebaut und entwendet. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Montagmorgen gegen 10.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf dem Vorplatz zu einer Garagenanlage in der Nikolaus-Otto-Straße abgestellt. Am Donnerstagmorgen erlebte er die böse Überraschung. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 1.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei in Lehre unter der Rufnummer 05308/40699-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell