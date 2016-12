POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Besitzer waren im Urlaub

Wolfsburg (ots) - Mariental, OT Horst, Am Bärendenkmal 26.12.2016, 06.30 Uhr - 29.12.2016, 14.45 Uhr

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer nutzen Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Straße Am Bärendenkmal einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagmorgen 06.30 Uhr und Donnerstagnachmittag 14.45 Uhr. Eine Nachbarin hatte die Tat bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Feststellungen gelangten die Täter ungehindert auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier begaben sich die Unbekannten an die rückwärtige Gebäudeseite und zerstörten die Verglasung der Terrassentür. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnenswerter Beute. Was genau entwendet wurde und wie hoch der angerichtete Schaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft dennoch darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

