POL-WOB: Einbruch in Supermarkt - Besitzer einer Holzleiter gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Nordsteimke, Hehlinger Straße 29.12.2016

Die Polizei in Wolfsburg hat im Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Einkaufscenter an der Hehlinger Straße (wir berichteten) eine Leiter sichergestellt, die von den Tätern am Ort zurückgelassen wurde. Bei der Leiter handelt es sich um eine Holzleiter mit Metallfüßen, einer Gesamtlänge von 290 cm und einer Breite von 49 cm. Sie verfügt über eine Metallsprosse und neun Holzsprossen. Die Ermittler fragen nun, wer kann Hinweise zu der Herkunft dieser Leiter machen.

In der Nacht zum vergangenen Freitag brachen Unbekannte zwischen 00.00 Uhr und 05.00 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Hehlinger Straße ein. Die Täter gelangten auf das Dach und von da aus in das darunter liegende Center. Anschließend öffneten sie mit brachialer Gewalt einen dort befindlichen Geldautomaten (wir berichteten). Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder vorbeifahrende Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Vielleicht sind ja Personen zur fraglichen Zeit am oder um den Markt gesehen worden. Insbesondere interessiert die Beamten die Herkunft der Leiter. Zuständig ist die Polizei in Wolfsburg. Rufnummer 05361/4646-0.

