POL-WOB: Vorfahrt missachtet - Frontalzusammenstoß

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Vorsfelde, L 290 28.12.2016, 18.15 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 290. Nach Aussagen von Zeugen befuhr eine 23 Jahre junge Frau aus dem Landkreis Gifhorn mit ihrem VW Passat Variant die Landesstraße 290 aus Richtung B 188 kommend in Richtung Brechtorf. An der Einmündung zur L 291 wollte sie bei Grün zeigender Lichtsignalanlage nach links in die Landesstraße 291 in Richtung Velstove abbiegen. Hierbei übersah sie eine 82 Jahre alte Frau aus Wolfsburg, die mit ihrem Golf ebenfalls bei Grün zeigender LSA die L 290 in Richtung B 188 befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Aufprall war derart heftig, dass die Airbags auslösten und beide Fahrzeugführerinnen verletzt wurden. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung mit Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro entstanden sein.

