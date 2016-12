POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Fallersleben, Leineweberstraße 26.12.2016, 11.30 Uhr - 27.12.2016, 08.00 Uhr

Die Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Leineweberstraße einzubrechen. Was die Täter dabei erbeuteten bleibt zunächst ungewiss und das werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Eine Nachbarin hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Tatort auf. Nach jetzigen polizeilichen Erkenntnissen, gelangten die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Montagvormittag 11.30 Uhr und Dienstagmorgen 08.00 Uhr auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster und stiegen ins Gebäude ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnender Beute. Danach verschwanden sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen wahrgenommen haben und bittet um Zeugenhinweise an die Polizei in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

