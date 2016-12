POL-WOB: Verkehrsunfall - Mann lebensgefährlich verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Nordsteimke, K5 27.12.2016, 09.55 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person ereignete sich am Dienstagvormittag auf der Hehlinger Straße. Gegen 09.55 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem grünen VW Passat Variant die Kreisstraße 5 aus Wolfsburg kommend in Richtung Hehlingen. In Höhe der Einmündung Hehlinger Straße kam er vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte anschließend nahezu ungebremst gegen einen Ampelmast. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass der Pkw etwa 1,5 Meter zurückprallte. Der 58 Jahre alte Fahrer war nach dem Unfall nicht ansprechbar und wurde von zwei zufällig vorbei kommenden Polizeibeamten aus dem Fahrzeug geborgen. Die Beamten leisteten dem Verletzten bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungswagen Erste Hilfe. Noch vor Ort wurde der Verletzte im Rettungswagen behandelt und umgehend ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Der Pkw wies einen starken Frontschaden auf, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die freiwillige Feuerwehr Nordsteimke war ebenfalls vor Ort und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 5.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell