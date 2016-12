POL-WOB: Dachstuhl vom Toilettenhaus gerät in Brand - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Königslutter, Lelm 24.12.2016, 18.30 Uhr

Auf noch ungeklärte Art und Weise geriet der Dachstuhl eines Toilettenhäuschens auf dem Sportplatz in Lelm in Brand. Anwohner hatten den Brand entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die freiwillige Feuerwehr Lelm war mit 25 Kameraden vor Ort und löschte den Brand. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, wurde der gesamte Schaden sichtbar. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde durch das Feuer überwiegend zerstört. Ebenso wurde durch die Löscharbeiten das gesamte Mauerwerk in Mitleidenschaft gezogen. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann derzeit nicht ausschließen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise an die Polizei n Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

