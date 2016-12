POL-WOB: Zahlreiche Einbrüche über die Feiertage in Stadt und Landkreis Helmstedt

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Weimarer Straße 23.12.2016, 15.15 Uhr - 18.50 Uhr

Helmstedt, Bülowstraße 21.12.2016, 09.30 Uhr - 26.12.2016, 10.00 Uhr

Königslutter, Am Rischbleek 19.12.2016, 18.00 Uhr - 25.12.2016, 09.50 Uhr

Königslutter, Adolf-Lüders-Straße 24.12.2016, 18.00 Uhr - 21.45 Uhr

Schöningen, Am Steinbruch 24.12.2016, 16.00 Uhr - 23.10 Uhr

Schöningen, Pulvergasse 25.12.2016, 22.30 Uhr - 22.45 Uhr

Flechtorf, Alte Berliner Straße 23.12.2016, 15.00 Uhr - 20.00 Uhr

Die Polizei in Helmstedt registrierte über die Weihnachtsfeiertage zahlreiche Wohnhauseinbrüche in Stadt und Landkreis. Hierbei erbeuteten die Täter meist Schmuck und Bargeld. Eine Gesamtschadenssumme lässt sich hierbei derzeit noch nicht erheben.

Helmstedt:

Bereits am Freitag drangen Unbekannte zwischen 15.15 Uhr und 18.50 Uhr in ein Wohnhaus in der Weimarer Straße ein. Zuvor hatten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster geöffnet, durch das sie ins Innere des Hauses gelangten. Anschließend wurden sämtliche Räume betreten und durchsucht.

Die Abwesenheit der Wohnungsinhaberin nutzten Einbrecher aus, um in eine Wohnung in der Bülowstraße zu gelangen. Zwischen Mittwochmorgen 09.30 Uhr und Montagmorgen 10.00 Uhr erklommen die Unbekannten den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Wohnung ein. Wie hoch der Schaden in beiden Fällen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Königslutter:

In der Straße Am Rischbleek drangen Unbekannte zwischen Mittwochabend 18.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.50 Uhr in ein Wohnhaus ein, nachdem sie zuvor ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet und sich Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft hatten. Anschließend wurden verschiedene Räume betreten und sämtliche Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute durchsucht.

In der Adolf-Lüders-Straße gelangten Einbrecher am Heiligen Abend auf das Grundstück und die Gebäuderückseite eines freistehenden Wohnhauses. Hier öffneten sie mit Gewalt die Terrassentür und konnten so das Haus betreten. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Bargeld und erbeuteten einen geringen Geldbetrag. Hier dürfte der Gesamtschaden bei etwa 500 Euro liegen.

Hinweise an die Polizei in Königslutter, Rufnummer 05352/94105-0

Schöningen:

Neben Schmuck und Bargeld erbeuteten unbekannte Täter auch noch einige Stangen Zigaretten und einen Laptop bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Am Steinbruch. Die Tat ereignete sich am Heilig Abend zwischen 16.00 Uhr und 23.10 Uhr. Nach polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter auf die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten mit brachialer Gewalt die Terrassentür. Danach wurde das ganze Haus durchsucht und die genannten Gegenstände entwendet. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

In der Straße Pulvergasse erwischte es ebenfalls ein Wohnhaus, in welches die Einbrecher versuchten am ersten Weihnachtstag, genauer am Sonntagabend zwischen 22.30 Uhr und 22.45 einzubrechen. Dabei machten sie so laute Geräusche. Dass die anwesenden Hausbewohner dies bemerkten. Die Täter flüchteten unerkannt, verursachten allerdings auch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro .

Hinweise an die Polizei in Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0

Flechtorf:

Einen Tag vor Weihnachten, am Freitag, zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der alten Berliner Straße ein. Die Täter gelangten ungehindert auf das Grundstück und öffneten mit brachialer Gewalt ein Kellerfenster. Anschließend stiegen sie ins Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Hierbei fielen ihnen Schmuck, Computer und Fotogeräte in die Hände, die sie entwendeten. Danach verschwanden sie spurlos. Auch hier muss die genaue Schadenshöhe noch ermittelt werden.

Hinweise an die Polizeistation in Lehre, Rufnummer 05308/40699-0

