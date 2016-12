POL-WOB: Reifenstecher stach erneut zu - acht Fahrzeuge betroffen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Laagberg, Posener Straße 23.12.2016, 17.00 Uhr - 25.12.2016, 11.20 Uhr

Eine Spur der Zerstörung hinterließ ein Unbekannter über die Weihnachtstage auf mehreren Parkplätzen in der Posener Straße. Der Unbekannte zerstach zwischen Freitagnachmittag 17.00 Uhr und Sonntagvormittag 11.20 Uhr an insgesamt acht Fahrzeugen jeweils einen Reifen. Der Gesamtschaden dürfte sich dabei locker auf rund 3.200 Euro belaufen. Betroffen waren diesmal Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Skoda und Ford. "Über eine Motivlage lässt sich derzeit nichts Genaues sagen", so ein Beamter. "Möglicherweise handelt der Täter aus reiner Zerstörungslust". Bereits in der Nacht vom Samstag, 17. Dezember auf Sonntag, 18. Dezember hatte ein Unbekannter am Wohltberg und Hohenstein an insgesamt zehn Fahrzeugen die Reifen zerstochen und einen Schaden von 4.000 Euro angerichtet (wir berichteten). Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

