POL-WOB: Einbrüche in Wohnung und Pizzawagen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg , OT Detmerode, John-F.-Kennedy-Allee 23.12.2016, 15.00 Uhr - 19.30 Uhr

Wolfsburg , OT Stadtmitte, Berliner Ring 23.12.2016, 15.00 Uhr - 19.30 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg registrierte zwei Einbrüche über die Weihnachtsfeiertage im Wolfsburger Stadtgebiet.

Der erste Einbruch ereignete sich dabei bereits schon am Freitag zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr in der John-F.-Kennedy-Allee. Hier kletterten Unbekannte auf den Balkon einer im Hochparterre gelegenen Wohnung. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen in die dahinter liegenden Räumlichkeiten ein. Danach wurden sämtliche Zimmer betreten und durchsucht. Hierbei erbeuteten die Täter diversen Goldschmuck in noch zu beziffernder Höhe und verschwanden unerkannt.

Hunger, Durst und Geldnot dürften die Antriebsfeder für den zweiten Einbruch gewesen sein, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr ereignete. Hier öffneten Unbekannte mit brachialer Gewalt das Verschlusssystem eines Pizzawagens, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Berliner Ring abgestellt war. Danach betraten sie den Verkaufsstand und durchsuchten sämtliche Schränke. Hierbei fielen ihnen Lebensmittel und ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Mit ihrer Beute verließen die Unbekannten den Ort des Geschehens. Auch hier dauern die Ermittlungen der genauen Schadenshöhe noch an.

In beiden Fällen hoffen die Beamten auf Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell