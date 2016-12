POL-WOB: Altpapierbehälter in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Westhagen, Neubrandenburger Straße 24.12.2016, 02.30 Uhr

Wolfsburg, OT Westhagen, Chemnitzer Straße 24.12.2016, 03.50 Uhr

Zwei Altpapierbehälter brannten in der Nacht zum Heiligen Abend. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert, als am Samstagmorgen um 02.30 Uhr in der Neubrandenburger Straße und um 03.50 Uhr in der Chemnitzer Straße ein Altpapierbehälter in Flammen stand. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und bitten um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell