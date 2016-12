POL-WOB: Einbruch in Einkaufsmarkt - Täter kamen übers Dach

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Nordsteimke, Hehlinger Straße 23.12.2016, 00.00 Uhr - 05.00 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht in einen Einkaufsmarkt in der Hehlinger Straße eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnacht 00.00 Uhr und Freitagmorgen 05.00 Uhr. Nach ersten Polizeilichen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter auf das Dach des Discounters. Hier verschafften sie sich über das Dach Zutritt zu den darunter liegenden Räumlichkeiten. Anschließend öffneten sie mit brachialer Gewalt einen dort befindlichen Geldautomaten. Wie viel Geld genau entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder vorbeifahrende Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Insbesondere müssen die Täter möglicherweise mittels einer Leiter auf das Dach gelangt sein. Vielleicht sind ja Personen zur fraglichen Zeit am oder um den Markt gesehen worden. Zuständig ist die Polizei in Wolfsburg. Rufnummer 05361/4646-0.

