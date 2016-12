POL-WOB: Wohnungseinbruch - Täter erbeuten Bargeld

Wolfsburg (ots) - Königslutter, OT Schickelsheim, An der Domäne 22.12.2016, 11.00 Uhr - 21.15 Uhr

Bargeld erbeutete ein Einbrecher bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße An der Domäne. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagvormittag 11.00 Uhr und Donnerstagabend 21.15 Uhr. Nach polizeilichen Erkenntnissen gelangte der Täter ungehindert in den Hausflur des Anwesens. Hier begab er sich zur Wohnungstür, welche er mit brachialer Gewalt öffnete. Anschließend betrat er die Wohnung und erbeutete eine derzeit noch unbekannte Geldsumme. Danach verließ der Täter die Wohnung und entkam unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Königslutter unter der Rufnummer 05353/94105-0 entgegen.

