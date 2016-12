POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Feuerbachweg 20.12.2016, 00.00 Uhr - 22.12.2016, 10.30 Uhr

Die Polizei in Helmstedt sucht Zeugen zu einem Einbruch, der sich zwischen Dienstag und Donnerstag in der Straße Feuerbachweg ereignete. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand zerstörten Unbekannte zwischen Dienstagnacht 00.00 Uhr und Donnerstagvormittag 10.30 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses. Anschließend stiegen sie in das Haus ein und durchsuchten Schubladen und Schränke. Was genau entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden, da die Eigentümer nicht anwesend waren. Hinweise bitte an die Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

